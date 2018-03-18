«Самый популярный прогноз в отношении Грудинина может не сбыться» 

«Не исключено, что самый популярный прогноз в отношении Павла Грудинина (об его участии в ближайших выборах губернатора Московской области и острой конкурентном характере такой кампании) может и не сбыться. Пока весьма велика вероятность, что КПРФ и сам этот кандидат используют резонанс от участия этого политика в президентской гонке больше для усиления переговорных позиций накануне губернаторской кампании. То есть может повториться сценарий с Михаилом Прохоровым накануне выборов мэра Москвы в 2013 году — тогда тоже многие ожидали его участия в этой гонке, но подобного не произошло. При этом в перспективе пути Грудинина и КПРФ могут разойтись. В будущем возможно его участие в левоцентристских политических проектах, которые будут претендовать на нишу »Справедливой России» или, например, в некоей обновленной версии этой партии.
Обещание Ксении Собчак построить собственную партию многие восприняли со скепсисом. Тем не менее, вполне возможно участие Ксении Анатольевны в других выборных кампаниях в ближайшие годы (как одного из лидеров партийных списков на региональных или муниципальных выборах, не исключено — на довыборах в Госдуму РФ по округам в будущем).
Среди наиболее вероятных ближайших перспектив Сергея Бабурина — участие в выборах в Мосгордуму-2019 (учитывая, что в аналогичной кампании 2014 года и выборах по столичному Тушинскому одномандатному округу № 206 в Госдуму в 2016 году он уже принимал).
Григорий Явлинский сейчас в том возрасте (65 лет), когда карьера многих, например, европейских или американских политиков далека от завершения. Однако между федеральными кампаниями его активность, как правило, снижается. Там, где у «Яблока» есть шансы на успешное участие в муниципальных предвыборных кампаниях, этот успех будет строиться на авторитете и усилиях именно местных лидеров и партнеров партии».