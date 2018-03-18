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Грудинин: нужно поворачивать влево, это видят все
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Грудинин: нужно поворачивать влево, это видят все 

Свободная пресса 3 часа назад
Кандидат в президенты от КПРФ и НПСР Павел Грудинин дал первый комментарий прошедшим выборам.
«Результаты выборов преждевременно комментировать, давайте дождемся хотя бы 90% обработанных протоколов. Но ясно, что выборы не были честными. Ясно, Геннадий Андреевич прав, мы проехали много регионов и везде есть запрос на перемены. Люди не верят власти, что кто-то решит их проблемы. Кто бы ни побеждал, нужно менять отношение власти к людям», — заявил Павел Грудинин, сообщает корреспондент «СП» из штаба КПРФ, где в эти минуты проходит пресс-конференция.
«К сожалению, оказался прав Навальный, проголосовать 2-3 раза можно и мы видели такие примеры в Московской области. Подсчет голосов и вся процедура выборов были нечестными. Когда подсчитают голоса, будем принимать решения. Но мы, несмотря на грязь, прошли эти выборы достойно. Спасибо людям, которые голосовали за нашу программу, встречали нас в регионах, с душой относились. Они понимали, что решается будущее страны. Нужно менять экономическую и политическую ситуацию в стране, нужно поворачивать влево, это видят все», — заявил Павел Грудинин.
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