Ещё
Более тысячи человек стали наблюдателями на выборах в Севастополе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более тысячи человек стали наблюдателями на выборах в Севастополе 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Более тысячи человек наблюдатели за ходом выборов президента РФ в Севастополе. На каждом участке было как минимум по шесть человек — наблюдатели от основных кандидатов», — сказал Петухов.
Он уточнил, что первые предварительные итоги голосования стану известны после 22:00. Сейчас идет подсчет голосов. По данным на 18:00 явка — 65,7%. Первые в истории полуострова выборы главы государства охарактеризовались самой высокой явкой не только за четыре года, но и за время голосования «при Украине». То, что провала по явке не будет стало понятно утром. Когда за первые три часа проголосовало 14%, к полудню 35%, в 15:00 почти 55%, а к 18:00 свыше 65%.
Напомним, в 2016 году на выборах в Госдуму явка не превысила 46%, а в сентябре 2017 года во время губернаторских выборов явка была 34%. Если сравнивать активность севастопольских избирателей «при Украине» статистика выглядит следующим образом — чуть более 40% человек обычно голосовало за депутата в Верховную Раду (2006, 2007, 2012 годы) и 65,77% — во время президентских выборов в 2010 году.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин определился с местом для голосования 18 марта Владимир Путин рассказал о дальнейшей судьбе правительства России Собчак заявила о готовности поддержать мирные протесты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве126
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина262
Путин получил первое поздравление с победой на выборах21
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине27
Актер Добронравов госпитализирован33
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение