Более тысячи человек стали наблюдателями на выборах в Севастополе 

«Более тысячи человек наблюдатели за ходом выборов президента РФ в Севастополе. На каждом участке было как минимум по шесть человек — наблюдатели от основных кандидатов», — сказал Петухов.
Он уточнил, что первые предварительные итоги голосования стану известны после 22:00. Сейчас идет подсчет голосов. По данным на 18:00 явка — 65,7%. Первые в истории полуострова выборы главы государства охарактеризовались самой высокой явкой не только за четыре года, но и за время голосования «при Украине». То, что провала по явке не будет стало понятно утром. Когда за первые три часа проголосовало 14%, к полудню 35%, в 15:00 почти 55%, а к 18:00 свыше 65%.
Напомним, в 2016 году на выборах в Госдуму явка не превысила 46%, а в сентябре 2017 года во время губернаторских выборов явка была 34%. Если сравнивать активность севастопольских избирателей «при Украине» статистика выглядит следующим образом — чуть более 40% человек обычно голосовало за депутата в Верховную Раду (2006, 2007, 2012 годы) и 65,77% — во время президентских выборов в 2010 году.