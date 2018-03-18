Дмитрий Пьяных: Мы не увидели сенсационных заявлений и скандалов 

Итоги дня голосования в Саратовской области на выборах Президента Российской Федерации прокомментировал координатор Саратовского регионального отделения партии ЛДПР Дмитрий Пьяных. «Урожай» важнейшего для страны дня — 18 марта 2018 года, будет «собран», когда полностью подсчитают голоса.
— Оценивать выборы пока рано. Только закончилось голосование, поэтому итогов еще нет, — отметил Пьяных, — Но уже сейчас можно отметить высокую явку, а это значит высокую заинтересованность людей в этих выборах, виден интерес к самому процессу избрания главы государства. Так что в этом отношении мы можем поставить себе плюс. Конечно, не обошлось без нарушений, как и на любых выборах. Партией ЛДПР было подано более 20 жалоб по разным уровням, по разным поводам, которые сейчас рассматриваются. В целом, по моей информации, прошло без больших провокаций. Как минимум, пока мы не видим тех сенсационных заявлений, скандалов, которые, к сожалению, присутствовали на прошлых выборах. Я голосовал в Саратове на участке №369, а также побывал на участках Октябрьского района областного центра и Саратовского района. Людей было много. На участке, где я голосовал, пришлось отстоять даже небольшую очередь из избирателей, которым выдают бюллетени. И людей везде было много.