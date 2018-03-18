Сторонники КПРФ подали около 1,5 тысячи жалоб о нарушениях на выборах

Представитель КПРФ уточнил, что речь идет, по их мнению, о различных нарушениях — от прекращения работ комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и отсутствия ручного пересчета до попытки проведения массовых вбросов.

"Посмотрим, какая будет реакция наших правоохранителей на те грубейшие нарушения закона, которые есть", — добавил Соловьев.

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