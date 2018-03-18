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Сторонники КПРФ подали около 1,5 тысячи жалоб о нарушениях на выборах
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Сторонники КПРФ подали около 1,5 тысячи жалоб о нарушениях на выборах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 — РИА Новости. Сторонники КПРФ направили в избирательные комиссии около 1,5 тысяч жалоб на нарушения в ходе президентских выборов, заявил глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.
"Только здесь по линии нашей мы подали 35 жалоб в ЦИК сегодня и в Генеральную прокуратуру. В России примерно более 1,5 тысяч жалоб наши товарищи направили в региональные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, в органы внутренних дел", — сказал Соловьев журналистам в воскресенье.
Представитель КПРФ уточнил, что речь идет, по их мнению, о различных нарушениях — от прекращения работ комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и отсутствия ручного пересчета до попытки проведения массовых вбросов.
"Посмотрим, какая будет реакция наших правоохранителей на те грубейшие нарушения закона, которые есть", — добавил Соловьев.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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