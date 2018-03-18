Собчак заявила, что независимо от результатов в выборах участвовать стоило

СОБЧАК, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ ЦИК НАБИРАЮЩАЯ 1,39% ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ, ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТА В ВЫБОРАХ УЧАСТВОВАТЬ СТОИЛО За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> ВИДЖЕТ