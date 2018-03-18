Кадыров призвал «не обижаться на мелкие провокации» в ходе выборов президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о явке на выборах президента России в республике, а также призвал «не обижаться на мелкие провокации», которые были совершены в ходе голосования. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу Кадырова в «ВКонтакте».

«По предварительным данным Избирательной комиссии Чечни на 18:00 часов в голосовании приняли участие 81,10% избирателей», — написал Кадыров.

Он добавил, что были попытки «нарисовать сенсацию на голом месте», несмотря на отсутствие ограничений в работе наблюдателей.

«Но каждый человек живёт в соответствие с нормами своей совести. У всех людей она не может быть одного уровня. Поэтому не будем обижаться на мелкие провокации», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на президентских выборах в России по состоянию на 18:00 мск составила 59,93%.

18 марта в России проходят президентские выборы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.