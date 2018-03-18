Предварительные результаты выборов президента России в Оренбургской области 

АиФ-Оренбург: последние новости

После обработки более 80% протоколов Путин набирает в Оренбуржье 73%

Пятый год полицейские разыскивают орского маньяка Валерия Андреева

В Оренбургской области на 10 утра проголосовали уже около 10% избирателей