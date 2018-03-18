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Предварительные результаты выборов президента России в Оренбургской области
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Предварительные результаты выборов президента России в Оренбургской области 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
На данный момент обработаны 38,4% бюллетеней. В настоящее время итоги голосования выглядят следующим образом: Владимир Путин — 73%; Павел Грудинин — 15,7%; Владимир Жириновский — 6,6%; Ксения Собчак набрала 1%; остальные кандидаты менее 1%.
АиФ-Оренбург: последние новости
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