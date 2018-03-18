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Самый западный регион завершил голосование
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Самый западный регион завершил голосование 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера по местному времени после двенадцатичасового рабочего дня. По последним данным, озвученным областным избиркомом по подсчетам на 18:00 в регионе проголосовали свыше 55% избирателей.
Всего в области работало 542 постоянных избирательных участка и восемь временных. Число избирателей к концу дня скорректировалось в сторону увеличения. Если утром явку оценивали, исходя из 789 тысяч зарегистрированных избирателей, то к вечеру избирком говорил уже о 797 тысячах человек.
Ранее сообщалось, что заявления о голосовании по месту нахождения подали 37 тысяч избирателей. Этим правом, по предварительным оценкам, воспользовались 65% заявителей.
Фото: архив ФедералПресс
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