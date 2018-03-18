Самый западный регион завершил голосование

Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера по местному времени после двенадцатичасового рабочего дня. По последним данным, озвученным областным избиркомом по подсчетам на 18:00 в регионе проголосовали свыше 55% избирателей.

Всего в области работало 542 постоянных избирательных участка и восемь временных. Число избирателей к концу дня скорректировалось в сторону увеличения. Если утром явку оценивали, исходя из 789 тысяч зарегистрированных избирателей, то к вечеру избирком говорил уже о 797 тысячах человек.

Ранее сообщалось, что заявления о голосовании по месту нахождения подали 37 тысяч избирателей. Этим правом, по предварительным оценкам, воспользовались 65% заявителей.