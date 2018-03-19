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Путин набрал 76,68% голосов на выборах после обработки 99,94% протоколов
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Путин набрал 76,68% голосов на выборах после обработки 99,94% протоколов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные, опубликованные на информационном экране в информцентре ЦИК РФ.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени на протяжении всей ночи — с 18 на 19 марта — по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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