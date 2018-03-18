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На Ямале по результатам экзит-полл определяется явный лидер выборной гонки
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На Ямале по результатам экзит-полл определяется явный лидер выборной гонки 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
ВЦИОМ провел опрос ямальцев на выходе из избирательных участков. Интервьюеры работали на 120 УИК.
Проведение таких опросов дает возможность узнать предварительные результаты выборов быстрее. Рейтинг кандидатов, как указывают социологи, в течение всего дня держались на стабильном уровне.
По данным на 18:00 на Ямале лидером оставался Владимир Путин с результатом в 81%. В борьбе за второе место побеждал Владимир Жириновский с результатом в 7% против 6% у Павла Грудинина. Именно второй результат, согласно прогнозам, является главной интригой кампании. На Ямале разрыв слишком маленький, чтобы считаться итогом, но тенденция налицо.
Четвертый результат по результатам экзит-полл у Ксении Собчак — немногим более 1%. Остальные кандидаты упоминались опрошенными эпизодически.
Социолог ВЦИОМ Кирилл Родин сообщил, что несмотря на погрешность из-за смещения выборки и процента отказов от ответа, чем у традиционных опросов, технология экзит-полл, согласно практике, дает близкие к реальности результаты.
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