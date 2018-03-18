Националисты прекратили блокирование российского консульства во Львове 

ЛЬВОВ. 18 мар — РИА Новости. Правые националистические силы в воскресенье прекратили блокирование здание консульства РФ во Львове, где расположен избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"Хорошо, что акция прошла без применения силы, это значит, что мы выходим на качественно новый уровень. Но мы показали своё неуважение", — сказал, завершая митинг, один из его организаторов.
После этого представители националистического движения «Национальный корпус», партии «Свобода», запрещенной в РФ организации «Правый сектор»*, а также организации «С14» разобрали палатки, установленные у здания дипломатического учреждения.
Во время блокирования проведения выборов президента России на избирательном участке во Львове полиция не пропустила для голосования одну гражданку РФ. В целом блокирование прошло спокойно, без столкновений, в нем приняли участие около сотни человек.
Охрану консульства обеспечивали несколько десятков полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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