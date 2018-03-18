Панин объединился с Собчак

Как отметили поклонники, фото было сделано на съемках одного из фильмов, где две эпатажные звезды принимали участие вместе. «Против всех», — подписал фото Панин, делая отсылку к лозунгу Собчак и важной дате — дню выбора президента России.

Не все читатели разделили политические взгляды Панина, многие подписчики отметили, что актер не должен агитировать за того или иного кандидата. Многие фанаты Панина порекомендовали актеру не лезть в политику, которую считают «самым грязным делом».