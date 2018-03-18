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Экзитпол: второе место на выборах занял Грудинин
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Экзитпол: второе место на выборах занял Грудинин 

Мир24 3 часа назад
Главная интрига нынешних выборов — борьба за второе место. С самого начала агитационной кампании она развернулась между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и кандидатом от КПРФ, бизнесменом Павлом Грудининым.
Данные социологических опросов появлялись регулярно. Каждую неделю. Сначала лидировал Жириновский. Но практически сразу его «догнал и перегнал» Грудинин. Потом их рейтинги выровнялись. Однако ненадолго. В конце января представитель коммунистов снова вырвался вперед. После чего его рейтинг так и держался около отметки 7%.
По последним данным, за Павел Грудинин получил 15,70% голосов, за него проголосовали 1 939 836 человек. У Владимира Жириновского третье место — 6,92% голосов, 853 330 голосов избирателей.
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