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Полиция не зафиксировала влияющих на ход выборов нарушений
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Полиция не зафиксировала влияющих на ход выборов нарушений 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Нарушений, способных повлиять на ход выборов, на момент закрытия избирательных участков не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов Президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всем сотрудникам внутренних дел была предоставлена возможность принять участие в голосовании.
В обеспечении порядка в ходе голосования были задействованы около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел совместно с работниками других правоохранительных ведомств, а также членами избирательных комиссий и представителями общественности.
"В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии", — пояснили в МВД.
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