Полиция не зафиксировала влияющих на ход выборов нарушений

Нарушений, способных повлиять на ход выборов, на момент закрытия избирательных участков не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов Президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всем сотрудникам внутренних дел была предоставлена возможность принять участие в голосовании.

В обеспечении порядка в ходе голосования были задействованы около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел совместно с работниками других правоохранительных ведомств, а также членами избирательных комиссий и представителями общественности.

"В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии", — пояснили в МВД.