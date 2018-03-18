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Памфилова не исключила использование блокчейна на следующих выборах
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Памфилова не исключила использование блокчейна на следующих выборах 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не исключила, что следующие выборы в России могут пройти при использовании технологии блокчейн.
"Может быть, следующие выборы у нас будут на базе блокчейна", — сказала она журналистам.
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