Москва сможет «поставить на место» Лондон, заявила Матвиенко

"У нас есть набор серьезных мер, которые поставят их на место, если они посмеют продолжать на нас оказывать давление, нам есть чем ответить", — отметила она.

По словам Матвиенко, Россия своими ответными действиями заставила Великобританию обратиться ОЗХО . Она также отметила, что британцы «будут вынуждены привлечь Россию к расследованию, потому что там наша гражданка».

Юлия Скрипаль является российской гражданкой.