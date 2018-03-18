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Москва сможет «поставить на место» Лондон, заявила Матвиенко
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Москва сможет «поставить на место» Лондон, заявила Матвиенко 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. У Москвы есть набор серьезных мер в ответ на оказываемое Лондоном давление по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в воскресенье в эфире первого телеканала.
"У нас есть набор серьезных мер, которые поставят их на место, если они посмеют продолжать на нас оказывать давление, нам есть чем ответить", — отметила она.
По словам Матвиенко, Россия своими ответными действиями заставила Великобританию обратиться ОЗХО. Она также отметила, что британцы «будут вынуждены привлечь Россию к расследованию, потому что там наша гражданка».
Юлия Скрипаль является российской гражданкой.
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