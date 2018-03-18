Зинаида Самсонова: Я думаю, что это были самые тихие выборы 

По всей стране идет подсчет голосов прошедших выборов президента. Депутат Саратовской областной Думы от партии «Справедливая Россия» Зинаида Самсонова поделилась своими впечатлениями от дня голосования на момент закрытия избирательных участков.
— Я думаю, что это были самые тихие выборы. Мне из местных отделений со всей области отзванивались и говорили о том, что у них все в штатном режиме, все нормально. Замечаний не было, каких-то заметных инцидентов тоже. На участке, где я голосовала в Саратове, было абсолютно спокойно. Явка была значительно выше по сравнению с выборами в областную Думу. Насколько я владею ситуацией, для нашего региона это одна из наиболее высоких явок. Поскольку выбирали Президента, готовилась вся страна, и все подошли более ответственно — и комиссии, и все, кто организовывал выборы. Очень много было информации о том, что 18 марта пройдут выборы Президента России, причем она шла постоянно. Поэтому даже те, кто совсем не интересуется политикой, не смотрит телевизор, все равно были осведомлены, и это немаловажно. Кроме того, сегодня проходило рейтинговое голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в этом году. И я, и муж, и вся моя семья в нем участвовала, ведь для региона это очень важно. Я думаю, что это было сделано очень правильно — необходимо слышать мнение людей.