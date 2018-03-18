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Ростелеком зафиксировал десятки кибератак на сайт ЦИК
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Ростелеком зафиксировал десятки кибератак на сайт ЦИК 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РОСТЕЛЕКОМ ЗАФИКСИРОВАЛ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ КИБЕРАТАК НА САЙТ ЦИК И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИССИЙ, К НИМ БЫЛИ ГОТОВЫ, ВСЕ ОНИ БЫЛИ КУПИРОВАНЫ — ГЛАВА КОМПАНИИ
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