Опыт проведения президентских выборов учтут на выборах мэра в сентябре

Алексей Венедиктов. Опыт проведения выборов президента России в 2018 года учтут во время организации голосования за мэра столицы в сентябре, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве

Замруководителя штаба, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что всего в столице за выборами следили восемь тысяч человек. Больше всего добровольцев пришли от Общественной палаты города Москвы. Таких наблюдателей было три тысячи 497 человек.

В столице работали 3,6 тысячи избирательных участков, безопасность на которых обеспечивали более 17 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии, а также ЧОП и дружинников.

Победитель выборов 18 марта 2018 года будет занимать должность президента страны сроком на шесть лет. Для определения главы государства в первом туре, один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов.