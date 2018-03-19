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Опыт проведения президентских выборов учтут на выборах мэра в сентябре
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Опыт проведения президентских выборов учтут на выборах мэра в сентябре 

Москва24 43 минуты назад
Фото: Москва24
Опыт проведения выборов президента России в 2018 года учтут во время организации голосования за мэра столицы в сентябре, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Венедиктов.
Замруководителя штаба, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что всего в столице за выборами следили восемь тысяч человек. Больше всего добровольцев пришли от Общественной палаты города Москвы. Таких наблюдателей было три тысячи 497 человек.
В столице работали 3,6 тысячи избирательных участков, безопасность на которых обеспечивали более 17 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии, а также ЧОП и дружинников.
Победитель выборов 18 марта 2018 года будет занимать должность президента страны сроком на шесть лет. Для определения главы государства в первом туре, один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов.
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