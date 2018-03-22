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А. Шапошников: Почти 3,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты работали на выборах президента 18 марта
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А. Шапошников: Почти 3,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты работали на выборах президента 18 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Почти 3,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты вышли на выборы 18 марта 2018 г., сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Алексей Шапошников.
«В столице существует «московский стандарт честных выборов», мы над ним работали не один год, и он постоянно пополняется. 4 тыс. 800 человек изъявили желание участвовать в наблюдении за выборами, более 4 тыс. человек прошли обучение в Московском парламентском центре, в день выборов 3 тыс. 497 наблюдателей Общественной палаты работали на 97% участковых комиссий», — пояснил А. Шапошников
Он отметил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами посетили более 100 гостей. «В этот раз у нас в штабе было более 100 гостей: иностранные делегации, посольства, представители 15 государств, делегация ОБСЕ и многие другие», — добавил А. Шапошников.
Он отметил, что от наблюдателей Общественной палаты поступило около 14 тыс. звонков. «Около 14 тыс. звонков поступило от наблюдателей по нашим контрольным точкам, в Общественный штаб с отчетами и информацией о 35 инцидентах на избирательных участках», — сказал А. Шапошников.
В свою очередь сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц отметил, что выборы в Москве прошли открыто и честно. «Что касается самих выборов — выборы в Москве действительно проходят честно и, на мой взгляд, этому есть причины: обеспеченность участков видеокамерами, наличие КОИБов и корпус наблюдателей», — сказал он.
На своей официальной странице в соцсети Facebook А. Шапошников заявил, что по итогам заседания 22 марта Общественный штаб поддержал инициативу о разработке законопроекта о наблюдателях на региональных выборах. «По итогам сегодняшнего заседания Общественный штаб по наблюдению за выборами поддержал инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о скорейшей разработке и принятии федерального закона, позволяющего распространить право назначения наблюдателей на выборах от субъектов общественного контроля уже на предстоящие региональные выборы. И обратился в Мосгордуму с просьбой внести соответствующие изменения в Избирательный кодекс города», — написал он.
Ранее В. Матвиенко предложила привлекать общественных наблюдателей к работе на выборах в регионах.
Выборы президента России прошли 18 марта 2018 г.
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