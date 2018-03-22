А. Шапошников: Почти 3,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты работали на выборах президента 18 марта

Алексей Шапошников. Почти 3,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты вышли на выборы 18 марта 2018 г., сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве

«В столице существует «московский стандарт честных выборов», мы над ним работали не один год, и он постоянно пополняется. 4 тыс. 800 человек изъявили желание участвовать в наблюдении за выборами, более 4 тыс. человек прошли обучение в Московском парламентском центре, в день выборов 3 тыс. 497 наблюдателей Общественной палаты работали на 97% участковых комиссий», — пояснил А. Шапошников

Он отметил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами посетили более 100 гостей. «В этот раз у нас в штабе было более 100 гостей: иностранные делегации, посольства, представители 15 государств, делегация ОБСЕ и многие другие», — добавил А. Шапошников.

Он отметил, что от наблюдателей Общественной палаты поступило около 14 тыс. звонков. «Около 14 тыс. звонков поступило от наблюдателей по нашим контрольным точкам, в Общественный штаб с отчетами и информацией о 35 инцидентах на избирательных участках», — сказал А. Шапошников.

В свою очередь сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц отметил, что выборы в Москве прошли открыто и честно. «Что касается самих выборов — выборы в Москве действительно проходят честно и, на мой взгляд, этому есть причины: обеспеченность участков видеокамерами, наличие КОИБов и корпус наблюдателей», — сказал он.

На своей официальной странице в соцсети Facebook А. Шапошников заявил, что по итогам заседания 22 марта Общественный штаб поддержал инициативу о разработке законопроекта о наблюдателях на региональных выборах. «По итогам сегодняшнего заседания Общественный штаб по наблюдению за выборами поддержал инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о скорейшей разработке и принятии федерального закона, позволяющего распространить право назначения наблюдателей на выборах от субъектов общественного контроля уже на предстоящие региональные выборы. И обратился в Мосгордуму с просьбой внести соответствующие изменения в Избирательный кодекс города», — написал он.

Ранее В. Матвиенко предложила привлекать общественных наблюдателей к работе на выборах в регионах.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 г.