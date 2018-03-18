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«Во Владивостоке нарушения были, но беспредела не было» — член избиркома о выборах президента
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«Во Владивостоке нарушения были, но беспредела не было» — член избиркома о выборах президента 

Prim.News 4 часа назад
В краевом центре Приморья выбирали президента.
Члены Избирательной комиссии Приморского края с правом совещательного голоса Александр Самсонов (КПРФ) заявил, что во Владивостоке были нарушения при проведении голосования на выборах президента России 2018 года, однако «беспредела» не было. Об этом он написал в Facebook.
«Выборы во Владивостоке прошли. Приблизительные результаты. За самовыдвиженца — 64%, за выдвиженца КПРФ — 22%, за выдвиженца ЛДПР — 5%, за Ксю — 3%, всё остальное — 6%. Данные приблизительные, но с утра можно будет уже брать на сайте точные. Во Владивостоке нарушения были, но беспредела не было. Так что ядерная ракета победила клубнику. С чем вас и поздравляю», — написал Самсонов.
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