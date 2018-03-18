«Во Владивостоке нарушения были, но беспредела не было» — член избиркома о выборах президента

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На избирательном участке в СИЗО Владивостока больше всего голосов набрал Путин

Результат Владимира Путина на избирательных участках в кампусе ДВФУ оказался ниже общегородского

Более 817 тысяч приморцев приняли участие в выборах президента