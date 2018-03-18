Депутат: давление антироссийских сил дало обратный эффект

"Сегодняшние выборы доказали, что антироссийски настроенные силы, которые постоянно оказывают давление на нашу страну, устраивают политические провокации, шантажируют санкциями и пытаются создать вокруг России сложную международную обстановку, добились обратного эффекта. Наша большая и сильная страна продемонстрировала свое единство и способность на самом высоком уровне провести честные, открытые, абсолютно прозрачные выборы, в легитимности которых ни у кого не может быть никаких обоснованных сомнений", — сказал депутат.

По его словам, рекордное число иностранных наблюдателей, которые посетили избирательные участки в разных регионах страны, в том числе в Крыму , подтвердили открытость и прозрачность избирательного процесса, а также большую активность россиян.

"Мы заявляли, что открыты для зарубежных наблюдателей, которые смогут лично убедиться в легитимности избирательного процесса, в том числе на территории Крыма и Севастополя ", — отметил Железняк.

Он также подчеркнул, что цели блокады голосования в российских дипломатических учреждениях на Украине не были достигнуты.

"Было совершенно очевидно, что никакие громкие заявления и ультиматумы западных русофобов, болезненные фантазии киевского руководства и его патронов на Западе на тему принадлежности Крыма, беспрецедентное внешнее давление на Россию и варварская противозаконная блокада голосования на территории Украины не повлияют на волю граждан нашей единой сплоченной страны воспользоваться своим неотъемлемым избирательным правом и прийти на выборы главы государства", — заявил парламентарий.

Выборы президента России состоялись 18 марта.

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