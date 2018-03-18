New York Times назвала победителя выборов президента России

«В воскресенье русские пошли на выборы, чтобы проголосовать за то, чтобы предоставить Владимиру Путину еще шесть лет пребывания на посту президента — это был скорее референдум, чем реальная конкурентная гонка», — утверждает обозреватель The New York Times Нил Макфаркхар в статье под заголовком «Президентские выборы в России дадут Путину дополнительные 6 лет».

Американский журналист не стал дожидаться даже предварительных итогов голосования — статья была опубликована в первой половине дня в воскресенье по московсковскому времени. Говоря о голосовании «начиная с отдаленного полуострова Камчатка и до европейского анклава — Калининградской области », автор отмечает: «Ушли времена Советского Союза, когда в бюллетене было только одно имя, и победитель обычно собирал 99 процентов голосов. Но на нынешних выборах в России дух тот же».

Обозреватель признает, что по всей России на выборах работают тысячи наблюдателей, в том числе 1,5 тысячи наблюдателей из-за рубежа (правда, последних автор NYT называет «представителями правых европейских и других групп, сочувствующих Путину»). При этом, признает американский журналист, действуют и наблюдатели и от оппозиционных организаций, которые уже «ищут злоупотребления» — напомним, статья вышла задолго до получения даже самых первых данных о ходе голосования.

При этом автор указывает: «Эти выборы, как ожидается, будут более прозрачными, чем предыдущие». Причиной этого, по мнению обозревателя NYT, стало то, что итоги (президентских) выборов 2012 года вызвали сомнения, «приведшие к серьезным уличным демонстрациям» — чего «хотел бы избежать Кремль». Уточним, что выступления несистемной оппозиции имели место после думских выборов 2011 года.

При этом автор признает: «Господин Путин обладает популярностью, и ожидается, что он победит с большим перевесом». Весь вопрос в том — каков будет процент явки, отмечает NYT. «Путин по настоящему популярен — как человек, восстановивший стабильность и добился определенной степени процветания для России, пережившей десятилетний коллапс в 1990-х, после распада Советского Союза», — пишет автор статьи.