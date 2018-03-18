New York Times назвала победителя выборов президента России 

Американская The New York Times, не дожидаясь завершения голосования в России, объявила о победе Владимира Путина. «Времена Советского Союза прошли, но их дух, когда победитель выборов собирает 99% голосов, остался», — пишет обозреватель NYT. Наряду с констатацией популярности Путина издание делает довольно нелепые выводы.
«В воскресенье русские пошли на выборы, чтобы проголосовать за то, чтобы предоставить Владимиру Путину еще шесть лет пребывания на посту президента — это был скорее референдум, чем реальная конкурентная гонка», — утверждает обозреватель The New York Times Нил Макфаркхар в статье под заголовком «Президентские выборы в России дадут Путину дополнительные 6 лет».
Американский журналист не стал дожидаться даже предварительных итогов голосования — статья была опубликована в первой половине дня в воскресенье по московсковскому времени. Говоря о голосовании «начиная с отдаленного полуострова Камчатка и до европейского анклава — Калининградской области», автор отмечает: «Ушли времена Советского Союза, когда в бюллетене было только одно имя, и победитель обычно собирал 99 процентов голосов. Но на нынешних выборах в России дух тот же».
Обозреватель признает, что по всей России на выборах работают тысячи наблюдателей, в том числе 1,5 тысячи наблюдателей из-за рубежа (правда, последних автор NYT называет «представителями правых европейских и других групп, сочувствующих Путину»). При этом, признает американский журналист, действуют и наблюдатели и от оппозиционных организаций, которые уже «ищут злоупотребления» — напомним, статья вышла задолго до получения даже самых первых данных о ходе голосования.
При этом автор указывает: «Эти выборы, как ожидается, будут более прозрачными, чем предыдущие». Причиной этого, по мнению обозревателя NYT, стало то, что итоги (президентских) выборов 2012 года вызвали сомнения, «приведшие к серьезным уличным демонстрациям» — чего «хотел бы избежать Кремль». Уточним, что выступления несистемной оппозиции имели место после думских выборов 2011 года.
При этом автор признает: «Господин Путин обладает популярностью, и ожидается, что он победит с большим перевесом». Весь вопрос в том — каков будет процент явки, отмечает NYT. «Путин по настоящему популярен — как человек, восстановивший стабильность и добился определенной степени процветания для России, пережившей десятилетний коллапс в 1990-х, после распада Советского Союза», — пишет автор статьи.
Среди участников гонки NYT выделяет лишь двух кандидатов: «высокопоставленную» Ксению Собчак, «дочь ментора Владимира Путина» (Анатолия Собчака), а также «миллионера, директора государственной фермы имени Ленина» Павла Грудинина. Автор статьи считает, что гендиректор ЗАО «Совхоз им. Ленина» показал не очень хорошие результаты в предвыборных соцопросов — хотя при всей справедливости этой констатации, он явно опережал «звезду телешоу» Ксению Собчак.
Обозреватель NYT не упоминает, например, Владимира Жириновского, показавшего не самые плохие результаты. Зато «единственным реальным соперником» назван не участвовавший в выборах блогер Алексей Навальный — чей гипотетический «предвыборный» рейтинг по опросам «Левада-центра» не превышал 2%, а антирейтинг, по данным «Ромир» — 33%. Свою статью New York Times завершает сообщением, уже не имеющим никакого отношения к выборам: сотрудник «штаба Навального» в Нижнем Новгороде Станислав Дмитриевский был арестован на 20 суток за участие в несанкционированном марше памяти Бориса Немцова. Напомним, в 2006 году Дмитриевский осуждён по статье «возбуждение расовой, национальной и социальной вражды либо ненависти» на два года лишения свободы условно — за публикацию воззваний лидеров «Чеченской республики Ичкерия» Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева.