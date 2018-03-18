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ЦИК: после обработки 21,94% протоколов Путин набирает 72,06% голосов
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ЦИК: после обработки 21,94% протоколов Путин набирает 72,06% голосов 

RT на русском 4 часа назад
Данные представлены ЦИК.
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