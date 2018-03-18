Ещё
Жители Самары голосовали вплоть до закрытия избирательных участков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Самары голосовали вплоть до закрытия избирательных участков 

Волга Ньюс 4 часа назад
Супруги Татьяна и Евгений Блиновы приехали голосовать вместе с детьми — двухлетней Ксенией и одиннадцатилетним Алексеем за 10 минут до закрытия участков.
На вопрос почему так поздно, ответили, что с утра занимались с детьми, потом послеобеденный сон, сборы. А ехать избирательный на участок — через весь город. «Очень рады, что все-таки успели!» — улыбаются супруги.
"Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен отстоять право жить в сильной стране. Это моя гражданская позиция, я не мог не приехать и не сделать свой выбор", — сказал Евгений.
А последний избиратель покинул участок на Радонежской, 2а ровно в 20:00. После чего члены избирательной комиссии приступили к подсчету бюллетеней.
Волга Ньюс: последние новости
После обработки более 20% протоколов Владимир Путин набирает в регионе 77,67% Председателю УИК сделано замечание за техническую ошибку Михаил Бабич принял участие в голосовании на выборах президента России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве133
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина261
Путин получил первое поздравление с победой на выборах25
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине27
Актер Добронравов госпитализирован34
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение