Николай Панков: Выборы президента прошли достойно 

Депутат Государственной думы РФ Николай Панков прокомментировал первые часы после выборов Президента РФ.
— Идет подсчет голосов. Считают без задержек. Уже видны итоги в электронной системе голосования, — написал в своем Телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков. -О чистоте выборов говорит факт большого отсутствия жалоб. И в Балаково и Пугачеве, и в Вольске жалоб, влияющих на результат нет. Сейчас еду в Саратов. Замечу, выборы президента прошли достойно.
Госдеп озвучил и главные тенденции выборов: «Везде лидирует Путин».