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Политолог Александр Топалов прокомментировал проведение выборов на Кубани
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Политолог Александр Топалов прокомментировал проведение выборов на Кубани 

АиФ — Юг 4 часа назад
Фото: АиФ – Юг
«Это был очень ответственный для всей России день. Мы выбирали нашего Президента на следующие шесть лет. Именно от его решений и будет зависеть наше экономическое, социальное, духовное и геополитическое развитие.
Мы сейчас находимся в эпицентре мировых изменений, поэтому ошибок быть попросту не может. Жители Кубани прекрасно это понимают, именно этим и обусловливается высокая явка на всех избирательных участках, ровно как и практическое полное отсутствие нарушений на них. Всех проголосовавших искренне благодарю за выполнение, не побоюсь этого слова, своего гражданского долга», — заявил он.
Напомним, выборы президента России прошли по всей России 18 марта.
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