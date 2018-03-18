Политолог Александр Топалов прокомментировал проведение выборов на Кубани

«Это был очень ответственный для всей России день. Мы выбирали нашего Президента на следующие шесть лет. Именно от его решений и будет зависеть наше экономическое, социальное, духовное и геополитическое развитие.

Мы сейчас находимся в эпицентре мировых изменений, поэтому ошибок быть попросту не может. Жители Кубани прекрасно это понимают, именно этим и обусловливается высокая явка на всех избирательных участках, ровно как и практическое полное отсутствие нарушений на них. Всех проголосовавших искренне благодарю за выполнение, не побоюсь этого слова, своего гражданского долга», — заявил он.

Напомним, выборы президента России прошли по всей России 18 марта.