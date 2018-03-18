Экзитпол ВЦИОМ: В. Путин набирает 73,9% голосов на выборах президента, П. Грудинин — 11,2%

Опрос проводился на 1,2 тыс. избирательных участков в 68 субъектах РФ . На выходе с участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Всего было опрошено 162 тыс. 601 человек, ответили на вопросы 62,8% респондентов, отказались отвечать 37,2% респондентов.

Выборы президента прошли в России 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.