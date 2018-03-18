Согласно данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на выходе с избирательных участков (экзитполов), на выборах президента России лидирует Владимир Путин с 73,9% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,2% голосов, третье — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,7% голосов, четвертое — кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, за которую голос отдали 2,5% граждан. Об этом сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире телеканала «Россия 1».
По результатам экзитполов кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский — 1,6%, кандидат от «Партии роста» Борис Титов — 1,1% голосов, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин набрал 1% голосов, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин — 0,8%. Недействительных бюллетеней — 1,2%.
Опрос проводился на 1,2 тыс. избирательных участков в 68 субъектах РФ. На выходе с участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.
Всего было опрошено 162 тыс. 601 человек, ответили на вопросы 62,8% респондентов, отказались отвечать 37,2% респондентов.
Выборы президента прошли в России 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.