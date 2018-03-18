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Уровень организации выборов впечатлил зарубежных наблюдателей
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Уровень организации выборов впечатлил зарубежных наблюдателей 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Президентские выборы в России соответствуют международным стандартам. Это очень серьезное проявление демократии в России, — сказал газете ВЗГЛЯД наблюдатель от Бангладеш Сабер Чоудхури. Похожего мнения придерживаются и другие международные наблюдатели.
Член группы международных наблюдаетелей на выборах 18 марта, депутат парламента Бангладеш, почетный председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури, который посетил в воскресенье 12 избирательных участков в Москве, констатировал: выборы были хорошо организованы. «Каждый человек, который хотел проголосовать, мог сделать это. Я нахожусь под впечатлением от этих выборов», — признался Чоудхури.
Наблюдатель назвал выборы в России предельно прозрачными. «Я поговорил с некоторыми избирателями, у меня была такая возможность. Люди были счастливы, я видел их неподдельную радость», — отметил Чоудхури.
Собеседник указал на высокую активность избирателей. Уже к полудню, по его оценке, она составляла около 50%. «Это вовсе не значит, что она останется таковой. Многие люди приходят на избирательные участки позднее. Но что очень важно, президентские выборы в России соответствуют международным стандартам. Это очень серьезное проявление демократии в России. Люди выбирают своего лидера, своего президента», — подытожил Сабер Чоудхури.
Другой наблюдатель, депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов сказал газете ВЗГЛЯД, что у него тоже остались хорошие впечатления от организации выборов. «Общее настроение избирательных комиссий и самих избирателей доброжелательное, виден общий настрой на сотрудничество», — рассказал он.
Митрофанов напомнил, что его миссия заключалась в том, чтобы смотреть, как процесс голосования соответствует законам. «Мы не нашли каких-то серьезных или заметных нарушений. Процедура везде была отлажена. Все документы, которые должны быть на участках, были там. Например, образец бюллетеня, декларации кандидатов о доходах. Никакой незаконной агитации на участках или рядом с ними не было», — рассказал он.
Митрофанов добавил, что для получения более полной информации иностранные наблюдатели разговаривали с местными коллегами, которые вели наблюдение от партий. «Всего мы посетили десять участков. А еще один участок я посетил вечером прямо в аэропорту „Шереметьево“. Участки открывались вовремя, наблюдателей запускали тоже вовремя. Члены избиркомов отвечали на все наши вопросы», — отметил Митрофанов.
В тоже время в процессе наблюдения у Митрофанова появилось мелкое замечание. На избирательном участке в Тимирязевской академии «было очень мало места, а активность была очень высокой». «Мы были там около часа дня, стояла очередь, которая выходила прямо на улицу. Была скрупулезная, на мой взгляд, излишняя проверка безопасности. Заставляли выворачивать карманы», — рассказал он.
Также возникли вопросы к поведению председателя комиссии, который сделал наблюдателям замечание за общение с избирателями. «Мы имели право разговаривать с ними и просить ответы на любые вопросы. Мы сделали замечание председателю и он умерил свой пыл. Это единственный момент, который оставил негативное впечатление», — признался Митрофанов.
Еще он отметил: оппозиция предсказывала так называемые карусели, когда одни и те же люди голосуют на разных участках. «Мы не зафиксировали этого. Количество сменивших свои избирательные участки адекватно ситуации. Москва — это город, куда многие приезжают и уезжают. Сейчас я возвращаюсь в Брюссель, где скажу о присутствии в России взаимодействия власти с гражданским обществом. Наблюдатели могут реально наблюдать за выборами», — подчеркнул он.
Кроме того, Мирослав Митрофанов был впечатлен работой электронных сканеров бюллетеней. «Они ускоряют процедуру голосования. Это все выглядит современно и это действительно работает», — подытожил он.
18 марта состоялись выборы президента России. На пост главы государства претендовали восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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