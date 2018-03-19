Свыше 82% избирателей на Чукотке отдали голоса за Путина

Свыше 82% избирателей на Чукотке на выборах президента отдали свой голос за действующего главу РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

"За Бабурина голос отдали 0,42%, Грудинина — 5,86%, Жириновского — 7,31%, Путина — 82,31%, Собчак — 1,30%, Сурайкина — 0,51%, Титова — 0,65%, Явлинского — 0,58%", — сказал собеседник. По его словам, в регионе подсчитано 100% голосов, явка составила 82,28%.

Он отметил, что итоги предварительные, но в ближайшее время эти цифры утвердят на заседании комиссии.