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Свыше 82% избирателей на Чукотке отдали голоса за Путина
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Свыше 82% избирателей на Чукотке отдали голоса за Путина 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Свыше 82% избирателей на Чукотке на выборах президента отдали свой голос за действующего главу РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.
По его словам, в регионе подсчитано 100% голосов, явка составила 82,28%.
"За Бабурина голос отдали 0,42%, Грудинина — 5,86%, Жириновского — 7,31%, Путина — 82,31%, Собчак — 1,30%, Сурайкина — 0,51%, Титова — 0,65%, Явлинского — 0,58%", — сказал собеседник.
Он отметил, что итоги предварительные, но в ближайшее время эти цифры утвердят на заседании комиссии.
В 2012 году явка на выборах на Чукотке составила 81,56%. Тогда за Путина свой голос отдали 72,64%, Жириновского — 7,18%, кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова — 9,04%.
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