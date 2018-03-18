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Общественники сообщили о нападении челябинки на членов УИК
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Общественники сообщили о нападении челябинки на членов УИК 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Жительница Челябинска набросилась с кулаками на членов участковой избирательной комиссии после того, как они отказались принести урну для голосования домой к её матери, сообщают в Общественной палате Челябинской области.
Инцидент произошёл на участке № 543. По словам общественников, избирательница пояснила, что её мать не является инвалидом, а просто переехала в другую квартиру. Тем не менее, женщина потребовала, чтобы члены УИК отправились по новому адресу.
«После того, как гражданке объяснили, что это не является уважительной причиной для выезда УИКа на дом, она накинулась с кулаками на членов комиссии. Через несколько минут сотрудники полиции удалили с участка буйную избирательницу», — рассказал председатель Совета молодых адвокатов, член мобильной группы Михаил Кириенко.
Вызывать правоохранителей пришлось и на другой участок, где одна из жительниц города заявила, что у неё украли паспорт. Однако вскоре горожанка отыскала документ в своей сумочке. А другому возмущённому избирателю общественники были вынуждены объяснить, почему в бюллетене отсутствует графа «против всех».
Напомним, ранее наблюдатели сообщали о попытке жителя Копейска в нарушение закона вынести с избирательного участка бюллетень: по словам членов УИК, южноуралец поступает так на каждых выборах, в которых участвует.
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