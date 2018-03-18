Ещё
В ЦИК Башкортостана рассказали о том, как будет идти подсчет голосов избирателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦИК Башкортостана рассказали о том, как будет идти подсчет голосов избирателей 

Башкирское спутниковое телевидение 4 часа назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Выборы в Башкортостане официально завершились. В республиканском ЦИКе рассказали, как будут вести подсчет голосов члены избирательных комиссий.
По словам заместителя председателя ЦИК РБ Марии Долматовой, сейчас в ТИКах голосование окончено, происходит погашение неиспользованных бюллетеней. Устанавливается число избирателей, кто голосовал на дому, а кто — в помещениях для голосования.
Следом за этим пойдет подсчет бюллетеней и только потом будут вскрыты стационарные ящики. После все бюллетени смешиваются и начинается непосредственный подсчет голосов. Каждый бюллетень будет продемонстрирован членам комиссии, после чего происходит подсчет голоса.
Фото: Интернет.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
Явка на выборы Президента России в Башкортостане достаточно высокая Глава Московского бюро по правам человека: избирательный процесс в Башкортостане прошел в рамках закона Все кандидаты на пост президента России проголосовали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве133
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина261
Путин получил первое поздравление с победой на выборах25
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине27
Актер Добронравов госпитализирован34
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение