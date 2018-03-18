В ЦИК Башкортостана рассказали о том, как будет идти подсчет голосов избирателей

Выборы в Башкортостане официально завершились. В республиканском ЦИКе рассказали, как будут вести подсчет голосов члены избирательных комиссий.

По словам заместителя председателя ЦИК РБ Марии Долматовой, сейчас в ТИКах голосование окончено, происходит погашение неиспользованных бюллетеней. Устанавливается число избирателей, кто голосовал на дому, а кто — в помещениях для голосования.

Следом за этим пойдет подсчет бюллетеней и только потом будут вскрыты стационарные ящики. После все бюллетени смешиваются и начинается непосредственный подсчет голосов. Каждый бюллетень будет продемонстрирован членам комиссии, после чего происходит подсчет голоса.

Фото: Интернет.