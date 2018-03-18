Вбросы, форс-мажор и Киркоров: Обзор происшествий на выборах

НСН собрала основные зафиксированные нарушения на выборах президента России. На 20:00 часов по Москве можно говорить, что голосование в целом проходит без серьезных нарушений. По крайней мере, выявлено и подтверждено пока было только несколько таких случаев.

Так, Мособлизбирком признал факт вброса на участке №1480 в подмосковных Люберцах . Около 9 часов утра сотрудница ТИК под столом передала пачку бюллетеней, а другая опустила их в урну. В результате они были отстранены от работы, а все бюллетени в этой урне аннулированы. Об этом сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.

Подтвердилась информация о нарушении в Самарской области . На одном из участков в списке избирателей были проставлены отметки о выдаче бюллетеней, при этом паспортные данные избирателей в соответствующих строках отсутствовали. Два виновных члена УИК отстранены от работы.

В Москве на двух избирательных участках были опечатаны урны для голосования. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, на участках 1204 и 1353 избиратели опустили в урны по два бюллетеня. Все бюллетени этих урн будут признаны недействительными.

Магомед Дибиров. А в Махачкале на одном из избирательных участков произошло нападение на журналиста. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Дагестана

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» зафиксировал вброс бюллетеней в городе Артеме в Приморском крае . Однако как заявляют в организации, большая часть сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента являются ложными.

«Национальный общественный мониторинг» также утверждает, что сообщения о вбросах на участках в Иркутской области , на Сахалине, Чукотке, а также в Удмуртии Санкт-Петербурге были проверены и не подтвердились.

Между тем в ситуационный центр Общественной палаты РФ поступило больше тысячи сообщений о нарушениях. Однако отмечается, что в целом ряде ситуаций проблему удалось решить сразу. Так, в десятках случаев сообщалось о неправильном размещении видеокамер, которые полностью не показывали урны и КОИБы. Урны были скрыты плакатами, флагами или воздушными шарами. После обращения общественных наблюдателей эти проблемы были в большинстве случаев устранены.

За рубежом главной проблемой дня голосования можно признать отказ властей Украины допустить граждан России к избирательным урнам на территории российских дипмиссий. Сложности у россиян возникли и в Молдавии , но там причиной стала плохо проведенная кампания: многие не знали, что голосование будет проводиться не в посольстве РФ, а в Центре науки и культуры. Об этом рассказал НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Макаревич на выборах президента примкнул к абсентеистам А в Вильнюсе главной проблемой для избирательной комиссии при посольстве стало появление на участке поп-звезды Филиппа Киркорова . Как заявил наблюдатель от кандидата Ксении Собчак Михаил Воронков, одна из урн была фактически заблокирована певцом и журналистами. Избиратели просили в это время обеспечить проход к урне и кабинкам. По его словам, после обращения к председателю избирательной комиссии Киркоров и журналисты были перемещены в соседний зал, где продолжили общение. При этом в пресс-службе Филиппа Киркорова отказались дать комментарии НСН относительно этого инцидента.

На территории России выборы главы государства завершатся в 21 час по Москве, когда закроются избирательные участки в Калининградской области