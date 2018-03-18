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Собчак заявила о намерении подать жалобы о возможных вбросах на избирательных участках
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Собчак заявила о намерении подать жалобы о возможных вбросах на избирательных участках 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что ее штаб следил за особо грубыми фактами нарушений на выборах президента, когда осуществлялся вброс бюллетеней, и намерен подавать жалобы по ним.
"На сегодняшний момент мы следим за этими четырьмя-пятью самыми главными вбросами. По ним будем подавать жалобу и будем разбираться с этими фактами", — сказала Собчак.
Она отметила, что речь идет о УИК №617 в Якутии, УИК №380 в Дагестане, УИК №343 и №345 в поселке Артемовский, массовый вброс в Кемеровской области и случай вброса в подмосковных Люберцах.
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