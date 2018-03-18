Собчак заявила о намерении подать жалобы о возможных вбросах на избирательных участках

МОСКВА , 18 марта. / ТАСС /. Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что ее штаб следил за особо грубыми фактами нарушений на выборах президента, когда осуществлялся вброс бюллетеней, и намерен подавать жалобы по ним.

"На сегодняшний момент мы следим за этими четырьмя-пятью самыми главными вбросами. По ним будем подавать жалобу и будем разбираться с этими фактами", — сказала Собчак.