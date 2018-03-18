Глава избиркома: голосование в Петербурге завершилось без происшествий

«День у нас голосования завершается в спокойной обстановке, у нас экстраординарных происшествий не произошло. Было много желающих проголосовать, где-то были очереди в середине дня, мы справились с этом объемом», — сказал Панкевич.

По его словам, цифры итоговой явке в Петербурге будет озвучены не ранее 02:00 мск после введения в ГАС «Выборы» большей части протоколов комиссий.

По последним данным на 18:00 мск, в Петербурге на президентских выборах проголосовали 1 млн 975 тысяч избирателей, явка составила 55,47% в 2012 на это же время явка была 50,19%, в 2016 году –25,61%.