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Глава избиркома: голосование в Петербурге завершилось без происшествий
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Глава избиркома: голосование в Петербурге завершилось без происшествий 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«День у нас голосования завершается в спокойной обстановке, у нас экстраординарных происшествий не произошло. Было много желающих проголосовать, где-то были очереди в середине дня, мы справились с этом объемом», — сказал Панкевич.
По его словам, цифры итоговой явке в Петербурге будет озвучены не ранее 02:00 мск после введения в ГАС «Выборы» большей части протоколов комиссий.
По последним данным на 18:00 мск, в Петербурге на президентских выборах проголосовали 1 млн 975 тысяч избирателей, явка составила 55,47% в 2012 на это же время явка была 50,19%, в 2016 году –25,61%.
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