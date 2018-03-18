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ЦИК может рассмотреть меры по воспитанию политической культуры
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ЦИК может рассмотреть меры по воспитанию политической культуры 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что по итогам президентских выборов в России могут быть внесены уточнения в закон с целью повышения политической культуры, передает РИА «Новости».
"Изучив все замечания, по сути мы пришли к выводу, что по результатам выборов надо, конечно, проанализировать практику совместных мероприятий и, возможно, законодательно предложить какие-то небольшие уточнения или рамки, чтобы воспитывать политическую культуру со стороны законодателя", — сказала Гришина.
Она отметила, что данный вопрос необходимо проанализировать без спешки.
Ранее ЦИК признал нарушение опубликовавшего итоги голосования Центризбиркома Якутии.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.
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