ЦИК может рассмотреть меры по воспитанию политической культуры

"Изучив все замечания, по сути мы пришли к выводу, что по результатам выборов надо, конечно, проанализировать практику совместных мероприятий и, возможно, законодательно предложить какие-то небольшие уточнения или рамки, чтобы воспитывать политическую культуру со стороны законодателя", — сказала Гришина.

Она отметила, что данный вопрос необходимо проанализировать без спешки.