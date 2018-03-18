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Александр Гришанцов: Кампания по дискредитации выборов потерпела фиаско
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Александр Гришанцов: Кампания по дискредитации выборов потерпела фиаско 

АиФ 4 часа назад
Секретарь саратовского регионального отделения партии «Коммунисты России» Александр Гришанцов поделился своими впечатлениями об организации президентских выборов в Саратовской области.
— Я уже более 25 лет участвую в предвыборных кампаниях, и приятно удивлен уровнем организации сегодняшних выборов. Лично объехал более 70 участков, и хочу отметить достойное поведение членов избирательных комиссий всех уровней — от участковых до областной, а также новое техническое оснащение выборов, все возможности которого наверное мы еще до конца не осознали. Оно закрывает возможность фальсификации результатов выборов.
Попытки дискредитации текущих выборов были, и они провалились по нескольким направлениям сразу. Дискредитировать работу КОИБов пытались люди, которые не понимают механизм работы этой техники. Отдельные личности пытаются спровоцировать несоответствия в протоколах, вынося бюллетени с участков. Было много возмущения по поводу размещения на участках информации о зарубежных счетах одного из кандидатов, но что, избирательные комиссии должны скрывать от избирателей правду?
Цифры явки более чем прозрачные. На тех участках, где сегодня побывал, явка избирателей была реальной и высокой. Кампания по дискредитации выборов потерпела фиаско. Выиграть информационную войну против россиян невозможно.
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