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Александр Овечкин проголосовал на выборах президента
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Александр Овечкин проголосовал на выборах президента 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщает телеграм-канал МИД России. Голос был отдан «в ходе выездного голосования».
Ранее завершилось голосование по выбору официальной символики движения в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team. Основателем движения является Александр Овечкин. В ней использовано название движения, а также различные изображения Путина. В качестве надписей на русском и английском выбраны: Defender (Защитник), PeaceMaker (Миротворец), Доверие, Ответственность, Справедливость, Неравнодушие. Авторами дизайн-проектов стали: Сергей Алферов, Николай Леванов и Валерий Хорохордин.
Фото: телеграм-канал МИД России
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