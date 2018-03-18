Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

«В ходе выездного голосования свой выбор сделали играющие за вашингтонский хоккейный клуб российские граждане А. Овечкин и Д. Орлов», — сообщается в Twitter посольства, где также опубликовано фото с голосующими хоккеистами.