Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне 

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали на выборах президента России в посольстве в Вашингтоне, сообщила пресс-служба дипмиссии.
«В ходе выездного голосования свой выбор сделали играющие за вашингтонский хоккейный клуб российские граждане А. Овечкин и Д. Орлов», — сообщается в Twitter посольства, где также опубликовано фото с голосующими хоккеистами.
18 марта проходят выборы президента России. На пост главы государства претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).