Ещё
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали на выборах президента России в посольстве в Вашингтоне, сообщила пресс-служба дипмиссии.
«В ходе выездного голосования свой выбор сделали играющие за вашингтонский хоккейный клуб российские граждане А. Овечкин и Д. Орлов», — сообщается в Twitter посольства, где также опубликовано фото с голосующими хоккеистами.
18 марта проходят выборы президента России. На пост главы государства претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин решил не отвечать на ситуацию с голосованием россиян на Украине Путин выступил перед избирательным штабом в Гостином дворе Сурайкин насчитал себе 20% голосов на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве138
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина263
Путин получил первое поздравление с победой на выборах26
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине27
Актер Добронравов госпитализирован36
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение