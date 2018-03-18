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Кадыров призвал не обижаться на мелкие провокации в ходе выборов
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Кадыров призвал не обижаться на мелкие провокации в ходе выборов 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» сообщил о явке на избирательных участках на президентских выборах в Чечне.
"По предварительным данным Избирательной комиссии ЧР на 18.00 часов в голосовании приняли участие 81,10% избирателей", — написал Кадыров.
Он также отметил наличие попыток «нарисовать сенсацию на голом месте», несмотря на отсутствие ограничений в работе наблюдателей.
"Но каждый человек живет в соответствие с нормами своей совести. У всех людей она не может быть одного уровня. Поэтому не будем обижаться на мелкие провокации", — подытожил он.
В частности, Кадыров упомянул о случаях публикации снимков шестилетней давности, которые выдавались за снятые 18 марта.
Ранее сообщалось, что избирательные участки закрылись в Центральной части России.
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