Мосгоризбирком пообещал, что все впервые проголосовавшие получат подарки

МОСКВА , 18 мар — РИА Новости . Проблема с нехваткой приглашений на концерт в СК «Олимпийский» для впервые голосующих избирателей в Москве будет решена и все они получат билеты, сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов

"Те молодые избиратели, которые поздно пришли на избирательные участки, буквально в последние два часа, им не хватило подарков впервые голосующим — приглашений на концерт. Все эти заявления взяты на контроль, и мы с организаторами решаем этот вопрос персонально, и все они, конечно, получат приглашения", — сказал Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

Избирателям в возрасте от 18 до 25 лет, голосующим на выборах впервые, в Москве раздают билеты на концерт современных исполнителей в СК «Олимпийский».

Выборы президента России проходят 18 марта‬ по всей стране. В столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков.

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