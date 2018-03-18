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Мосгоризбирком пообещал, что все впервые проголосовавшие получат подарки
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Мосгоризбирком пообещал, что все впервые проголосовавшие получат подарки 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Проблема с нехваткой приглашений на концерт в СК «Олимпийский» для впервые голосующих избирателей в Москве будет решена и все они получат билеты, сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Те молодые избиратели, которые поздно пришли на избирательные участки, буквально в последние два часа, им не хватило подарков впервые голосующим — приглашений на концерт. Все эти заявления взяты на контроль, и мы с организаторами решаем этот вопрос персонально, и все они, конечно, получат приглашения", — сказал Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.
Избирателям в возрасте от 18 до 25 лет, голосующим на выборах впервые, в Москве раздают билеты на концерт современных исполнителей в СК «Олимпийский».
Выборы президента России проходят 18 марта‬ по всей стране. В столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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