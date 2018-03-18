Косачев: явка на президентских выборах в РФ выше, чем была на выборах в США

Он отметил, что уровень явки уже превысил 50%, и, основываясь на данных опросов общественного мнения, выразил уверенность, что этот показатель будет выше 60%. «И в этом смысле явка на президентских выборах в России уже по определению выше, чем, скажем, она была только что [на президентских выборах] в США , несмотря на то, что там интрига сохранялась до подсчета последнего или предпоследнего бюллетеня», — сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что «значение этих выборов, конечно же, выходит далеко за географические рамки России». «Все утверждения, что наши выборы предсказуемые, скучные, что в них нет интриги, — это не так; в них есть, безусловно, очень большая интрига, и она прежде всего для окружающего мира: насколько внутренняя и внешняя российская политика сохранит свою преемственность, сохранит свою последовательность, свою предсказуемость», — заметил Косачев.