ЦИК России почти закончил подсчет голосов

Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах по итогам подсчета 99,65 процента протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 67 процентов.

Как сообщили в Центризбиркоме, Владимир Путин сейчас получил рекордную поддержку за всю историю постсоветской России

Мировые лидеры уже начали поздравлять Путина с победой.