ЦИК РФ: Члены избиркомов пока не обращались к конфликтологам через «горячую линию» поддержки сотрудников

Члены избиркомов пока не обращались к специалистам по конфликтологии через линию психологической помощи сотрудникам ЦИК . Об этом журналистам сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Майя Гришина.

«Работает у нас «кризисная линия» — психолог и специалисты по организации избирательного процесса. Я подходила к ним, интересовалась. Пока у нас конфликтных ситуаций, требующих вмешательства конфликтолога, нет. Во всяком случае не выходят на нашу линию», — сказала М. Гришина.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что «горячая линия» психологической поддержки членов избирательных комиссий начнет работу в 23:00 17 марта.