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ЦИК РФ: Члены избиркомов пока не обращались к конфликтологам через «горячую линию» поддержки сотрудников
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ЦИК РФ: Члены избиркомов пока не обращались к конфликтологам через «горячую линию» поддержки сотрудников 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Члены избиркомов пока не обращались к специалистам по конфликтологии через линию психологической помощи сотрудникам ЦИК. Об этом журналистам сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Майя Гришина.
«Работает у нас «кризисная линия» — психолог и специалисты по организации избирательного процесса. Я подходила к ним, интересовалась. Пока у нас конфликтных ситуаций, требующих вмешательства конфликтолога, нет. Во всяком случае не выходят на нашу линию», — сказала М. Гришина.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что «горячая линия» психологической поддержки членов избирательных комиссий начнет работу в 23:00 17 марта.
Выборы президента проходят в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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