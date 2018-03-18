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Программа «Ревизорро» посетила ЦИК РФ с проверкой
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Программа «Ревизорро» посетила ЦИК РФ с проверкой 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Съемочная команда телепрограммы «Ревизорро» вместе с ведущей Настасьей Самбурской посетили Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ в столице в день проведения выборов президента России, передает корреспондент РИАМО.
Во время своего визита ведущая «Ревизорро» пообщалась с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым.
В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Московском регионе закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
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