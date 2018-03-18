Программа «Ревизорро» посетила ЦИК РФ с проверкой

Во время своего визита ведущая «Ревизорро» пообщалась с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Московском регионе закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.