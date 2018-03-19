Новак рассказал о последствиях для Британии после отказа от российского газа

"Если какая-либо компания или страна будут искать другого поставщика, я не думаю, что условия для них будут предпочтительными и выгодными", — сказал Новак.

Ранее премьер-министр Великобритания Тереза Мэй сообщила, что страна совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа.

Она также добавила, что Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.