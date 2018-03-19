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Новак рассказал о последствиях для Британии после отказа от российского газа
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Новак рассказал о последствиях для Британии после отказа от российского газа 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что если слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о поиске альтернативы российскому газу станут реальностью, то это нанесет вред потребителям. Об этом сообщает Bloomberg.
"Если какая-либо компания или страна будут искать другого поставщика, я не думаю, что условия для них будут предпочтительными и выгодными", — сказал Новак.
Ранее премьер-министр Великобритания Тереза Мэй сообщила, что страна совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа.
Она также добавила, что Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.
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