Около 160 тыс. москвичей изъявили желание голосовать за президента РФ на дому

Порядка 160 тысяч жителей Москвы сообщили о желании голосовать за президента страны из дома, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

«Про надомное голосование — порядка 160 тысяч подали заявления на утро. По закону, до 14:00 люди могли обращаться. Эти результаты мы узнаем по протоколу», — сказал Горбунов.