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Около 160 тыс. москвичей изъявили желание голосовать за президента РФ на дому
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Около 160 тыс. москвичей изъявили желание голосовать за президента РФ на дому 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Порядка 160 тысяч жителей Москвы сообщили о желании голосовать за президента страны из дома, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
«Про надомное голосование — порядка 160 тысяч подали заявления на утро. По закону, до 14:00 люди могли обращаться. Эти результаты мы узнаем по протоколу», — сказал Горбунов.
В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.
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