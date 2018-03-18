Ещё
Как выбирают президента России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От Камчатки до Крыма, за рубежом и на орбите: как выбирают президента России 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Жители России выбирают главу государства. Голосование проходит в самых разных уголках страны, ближнего и дальнего зарубежья и даже в космосе.
На пост президента РФ претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Трансляция предварительных результатов начнется после 21:00 по московскому времени.
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве105
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина248
Актер Добронравов госпитализирован32
ЦИК: Путин лидирует на выборах1787
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение