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Более 98% военных, членов семей и гражданских служащих Минобороны проголосовали на выборах
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Более 98% военных, членов семей и гражданских служащих Минобороны проголосовали на выборах 

Ivyborg.ru 6 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
По предварительным данным, явка на выборах президента РФ военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих военного ведомства превышает 98%, заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.
«По предварительным данным, явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала вооруженных сил традиционно высокая и превышает на данный момент 98%", — сказал Панков в Информационном центре ЦИК.
По его словам, на 18.00 мск голосование полностью завершено в Восточном военном округе и на большей части Центрального военного округа.
Выборы президента РФ проходят 18 марта. Кандидатами на пост президента зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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